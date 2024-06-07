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        Trakya Üniversitesindeki mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e pankartlı destek

        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartı açarak Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:09
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        Trakya Üniversitesindeki mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e pankartlı destek
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        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartı açarak Filistin'e destek verdi.

        Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreninde bölümlerini başarıyla bitiren 630 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan koro konser verdi.

        Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, öğrencilerin 4 yıl boyunca kaliteli bir akademik kadrodan eğitim aldığını ifade etti.

        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunlarının Türkiye'nin dört bir yanında görev yaptığını belirten Maden, öğrencilere iş yaşamında başarı diledi.

        Fakülteyi birinci tamamlayan Bilge Selanik de Trakya Üniversitesi mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Mezuniyet töreninde öğrenciler "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartı açarak Filistin'e destek verdi.

        Bir öğrenci ise Filistin'e destek vermek amacıyla Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye takarak sahneye çıktı.

        Öğrenciler, mezuniyet yemini edildiği sırada şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı "Öğretmenlerimiz geleceğin ışıklarıdır, onları söndürme" yazılı pankart da açtı.

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