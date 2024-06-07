Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti

Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasına tepki gösterdi.

Edirne Belediyesi önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, Edirne Belediye Meclisinin zam kararını eleştiren dövizler açtı.

Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Eren Çam, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın yerel seçimler öncesi ulaşımda vadettiği yüzde 20 indirimi uygulamak yerine zam yaptığını söyledi.

Zam uygulamasını eleştiren Çam, "Ulaşımda yüzde 20 indirim bekleyen biz gençler ve kıymetli Edirne halkı, bu zam kararı ile adeta aldatıldık ve ekonomik anlamda daha da zor duruma düşürüldük. Seçim öncesi verilen sözlerin aksine, ulaşımda yüzde 37’lik bir zam yapılması, hem gençler hem de Edirne halkı için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur." dedi.