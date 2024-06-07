Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasına tepki gösterdi.
Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasına tepki gösterdi.
Edirne Belediyesi önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, Edirne Belediye Meclisinin zam kararını eleştiren dövizler açtı.
Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Eren Çam, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın yerel seçimler öncesi ulaşımda vadettiği yüzde 20 indirimi uygulamak yerine zam yaptığını söyledi.
Zam uygulamasını eleştiren Çam, "Ulaşımda yüzde 20 indirim bekleyen biz gençler ve kıymetli Edirne halkı, bu zam kararı ile adeta aldatıldık ve ekonomik anlamda daha da zor duruma düşürüldük. Seçim öncesi verilen sözlerin aksine, ulaşımda yüzde 37’lik bir zam yapılması, hem gençler hem de Edirne halkı için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur." dedi.
Çam, Edirne'nin ilk durak ve son durak arasındaki mesafe açısından en kısa iller arasında yer aldığını dile getirdi.
Fiyatların kabul edilemez olduğunu ifade eden Çam, "Sayın Başkan, öğrenci şehir içi ulaşım fiyatlarının diğer illerde 5 liradan başlayıp 12 liraya kadar çıktığını biliyor muydunuz?" dedi.
Çam, zammın geri çekilmesini istediklerini, istekleri gerçekleşene kadar tepkilerini göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
- Ulaşım zammı
Edirne Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmıştı. Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.
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