Edirne'de Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için yürüyüş düzenlendi

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Öğrencilerden İbrahim Çetindağ, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in aylardır Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çetindağ, saldırıların son bulmasını istedi.

Bu soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Çetindağ, "Biz biliyoruz ki bu filmin sonu henüz gelmedi. Sona geldiğimizde işte o zaman Gazze'deki annelerin haykırışlarının karşılığını göreceğiz, o zaman zulmedenlerin neler yaşadığını göreceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.