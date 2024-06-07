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        Edirne'de Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için yürüyüş düzenlendi

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:19
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        Edirne'de Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için yürüyüş düzenlendi
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        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Öğrencilerden İbrahim Çetindağ, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in aylardır Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

        Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çetindağ, saldırıların son bulmasını istedi.

        Bu soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Çetindağ, "Biz biliyoruz ki bu filmin sonu henüz gelmedi. Sona geldiğimizde işte o zaman Gazze'deki annelerin haykırışlarının karşılığını göreceğiz, o zaman zulmedenlerin neler yaşadığını göreceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çetindağ, dünyadaki zulümlere karşı dik durmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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