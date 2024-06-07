Edirne'de motosikletin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
Edirne'de motosikletin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edirne'de motosikletin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Bulvarı'nda C.A'nın kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.T'ye (78) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İ.T. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan İ.T, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü C.A, polis merkezine götürüldü.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.