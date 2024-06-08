Edirne'de tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Sınır Kapısı'ndaki tır parkında park halindeki bir tırın dorsesinde hareketlilik fark eden başka bir tırın sürücüsü durumu polise bildirdi.

Ekipler İstanbul'dan aldığı yükü Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

Sıcaktan fenalaşan düzensiz göçmenlere tır sürücüleri ve ekipler olay yerinde yardımcı oldu.