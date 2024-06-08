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        Edirne'de tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:05 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:09
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        Edirne'de tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        İpsala Sınır Kapısı'ndaki tır parkında park halindeki bir tırın dorsesinde hareketlilik fark eden başka bir tırın sürücüsü durumu polise bildirdi.

        Ekipler İstanbul'dan aldığı yükü Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

        Sıcaktan fenalaşan düzensiz göçmenlere tır sürücüleri ve ekipler olay yerinde yardımcı oldu.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler işlemleri için İpsala Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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