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        Edirne'de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

        Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan biri öğrenciyi sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:22
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        Edirne'de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi
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        Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan biri öğrenciyi sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.

        Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti.

        Panik halde polislerden yardım isteyen öğrenciyi Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.

        Evinden alınan kimlikle öğrenci, sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına kısa bir sürer kala sınav salonuna yetiştirildi.

        Geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ise panik halinde yunus polislerinden yardım istedi.

        Motosiklete bindirilen 2 öğrenci Mühendislik Fakültesindeki sınav salonuna yetiştirildi.

        Sınava yetişen öğrenciler, Yunuslar'a, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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