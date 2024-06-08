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        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 81 yaşında gençlere örnek olmak amacıyla YKS'ye girdi

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin "filozof hurdacısı" Şevki Kılıç, 81 yaşında torununa ve gençlere örnek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:08
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        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 81 yaşında gençlere örnek olmak amacıyla YKS'ye girdi
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin "filozof hurdacısı" Şevki Kılıç, 81 yaşında torununa ve gençlere örnek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

        Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren Kılıç, Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu, geçen yıl ise arkeoloji bölümünü kazandı.

        Okuma azmiyle çevresine örnek olan Kılıç, bu yıl da torunuyla üniversite sınavına hazırlandı.

        Torununa ve gençlere destek ve örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döken Kılıç, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi.

        Kılıç, sınava girmeden önce ise kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaştı.

        - "Tavşan atlet"

        Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim hayatı boyunca kazandığı 6 üniversiteden 4'üne kayıt yaptırdığını söyledi.

        Trakya Ünviersitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra arkeoloji bölümünü kazandığını anlatan Kılıç, "Bundan sonra tavşan atlet olarak sınavlara giriyorum. Tüm öğrencilere ve torunuma başarı diliyorum. Torunum da üniversitedeki başka bir sınav salonunda YKS'ye giriyor. Onun hayali yabancı dilde öğretmenlik yapmak." dedi.

        Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 75 yaşında mezun olduğunu anlatan Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Geçen yıl da arkeoloji bölümünü kazandım halen öğrenciyim ancak bazı nedenlerden dolayı okulu dondurdum. Sınava giren gençlere tavsiyem önce sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve geometri bunlardan vakit kalırsa felsefe ve mantık sorularını sınavda cevaplandırsınlar. Tabii öğrenciler beni gördüğünde şaşırıyorlar ama gençlikte de iyi bir talebeydim. 81 yaşına girdim ömrüm vefa ettikçe sınavlara gireceğim."

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