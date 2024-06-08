Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Edirne'de futbol dostluk maçı

        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında protokol üyeleriyle basın mensupları dostluk maçında karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Edirne'de futbol dostluk maçı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında protokol üyeleriyle basın mensupları dostluk maçında karşılaştı.

        Kentteki bir halı sahada gerçekleşen karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten oluşan protokol takımı ile Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Edirne Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Şenol, Edirne'nin Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz, BAZ Medya Dijital Yayınlar Koordinatörü Ali Can Zeray, İhlas Haber Ajansı muhabiri Mehmet Basmacı, Demirören Haber Ajansı muhabiri Umut Işık'tan oluşan gazeteciler takımı karşı karşıya geldi.

        Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

        Maçın ardından takımlar, "2024 Hareketlilik Yılı" yazılı pankartla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Türkiye'deki tek boa türü mahmuzlu yılan görüntülendi!
        Türkiye'deki tek boa türü mahmuzlu yılan görüntülendi!
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili

        Benzer Haberler

        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 81 yaşında gençlere örnek olmak amacıyla YKS...
        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 81 yaşında gençlere örnek olmak amacıyla YKS...
        Edirne'de Musabeyli Korusu hizmete açıldı
        Edirne'de Musabeyli Korusu hizmete açıldı
        Jandarmanın "çevre koruma timi" doğa için yoğun mesaide
        Jandarmanın "çevre koruma timi" doğa için yoğun mesaide
        İspanyol akademisyenin bir köpeği zehirlendi, diğeri aynı gece kayboldu
        İspanyol akademisyenin bir köpeği zehirlendi, diğeri aynı gece kayboldu
        Edirne'de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye Yunus...
        Edirne'de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye Yunus...
        Tadıyla ünlü Enez Çeribaşı kirazının hasat sezonu başladı
        Tadıyla ünlü Enez Çeribaşı kirazının hasat sezonu başladı