"Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Edirne'de futbol dostluk maçı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten oluşan protokol takımı ile Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Edirne Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Şenol, Edirne'nin Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz, BAZ Medya Dijital Yayınlar Koordinatörü Ali Can Zeray, İhlas Haber Ajansı muhabiri Mehmet Basmacı, Demirören Haber Ajansı muhabiri Umut Işık'tan oluşan gazeteciler takımı karşı karşıya geldi.

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