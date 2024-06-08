Edirne'de "2024 Hareketlilik Yılı" futbol turnuvası düzenlendi

Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Kentteki bir halı sadaha gerçekleşen organizasyonda 36 takım karşılaştı.

Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya'nın yönettiği final müsabakasında ise Devlet Su İşleri ile Selimiye Polis Merkezi futbol takımları karşılaştı.

Maç süresi 2-2 beraberlikle bitince penaltı atışları yapıldı.

Devlet Su İşleri takımı, Selimiye Polis Merkezi takımını penaltılarda 3-2 yendi.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde futbolculara madalya ve kupaları Vali Sezer ve kurum müdürlerince verildi.

Sezer, yaptığı konuşmada, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Maçların centilmence oynandığını belirten Sezer, "36 takım katılmış ve arada hiçbir huzursuzluk, münakaşa olmadan hem spor yapıp hem eğlenmişler. Aileleriyle beraber burada vakit geçirmişler. Hem birinci olan takımımızı hem de turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyor, başarı diliyorum. Sağlık için spora devam edelim, bu tür organizasyonları devam ettirelim." diye konuştu.