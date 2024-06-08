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        Edirne'de "2024 Hareketlilik Yılı" futbol turnuvası düzenlendi

        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:08
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        Edirne'de "2024 Hareketlilik Yılı" futbol turnuvası düzenlendi
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        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

        Kentteki bir halı sadaha gerçekleşen organizasyonda 36 takım karşılaştı.

        Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya'nın yönettiği final müsabakasında ise Devlet Su İşleri ile Selimiye Polis Merkezi futbol takımları karşılaştı.

        Maç süresi 2-2 beraberlikle bitince penaltı atışları yapıldı.

        Devlet Su İşleri takımı, Selimiye Polis Merkezi takımını penaltılarda 3-2 yendi.

        Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde futbolculara madalya ve kupaları Vali Sezer ve kurum müdürlerince verildi.

        Sezer, yaptığı konuşmada, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Maçların centilmence oynandığını belirten Sezer, "36 takım katılmış ve arada hiçbir huzursuzluk, münakaşa olmadan hem spor yapıp hem eğlenmişler. Aileleriyle beraber burada vakit geçirmişler. Hem birinci olan takımımızı hem de turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyor, başarı diliyorum. Sağlık için spora devam edelim, bu tür organizasyonları devam ettirelim." diye konuştu.

        Törenin ardından protokol ve futbolcular anı fotoğrafı çekildi.

        Törene Baro Başkanı Göhkan Karakoç, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmet Zahid Talha Arar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve şube müdürleri katıldı.

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