Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve belgelerinin olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Selimiye Polis Merkezi Amiriliğine götürüldü.

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