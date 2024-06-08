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        Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu

        Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:23
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        Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu
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        Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saraçlar Caddesi'ndeki denetim noktasına gelen Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmen sınır dışı olmak istediklerini belirtti.

        Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve belgelerinin olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Selimiye Polis Merkezi Amiriliğine götürüldü.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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