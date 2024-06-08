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        Edirne'de "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:45
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        Edirne'de "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek.

        "Maziden bir gece" duyurusuyla tanıtılan konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

        Solistler Gökçe Bahar Ercan, Yeşim Birgin ve Halil Erseven'in eserler seslendireceği konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 13 Haziran Perşembe saat 20.30'da gerçekleştirileck.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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