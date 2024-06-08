Edirne'de "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek

"Maziden bir gece" duyurusuyla tanıtılan konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek.

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