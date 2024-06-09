Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 08:27 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

        Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde oylarını kullandı.

        Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

        Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu söyledi.

        Seçimlerin Bulgaristan Türkleri için hayırlı olmasını dileyen ve çifte vatandaşları sandığa davet eden Güneş, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız bizler için çok kıymetli. Bizim akrabalarımız, dostlarımız ve yakın insanlarımız. Bizim vatandaşlarımız problemleri dile getirmek istiyorlarsa sandığa gidip bu dileklerini yansıtmalılar." dedi.

        Aydın Canay ise oy kullanarak görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Canay, çifte vatandaşların hakları için sandığa gitmenin önem arz ettiğini kaydetti.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

        Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşların 6'ıncı kez sandık başında olduğunu ifade etti.

        Çifte vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Ateş, seçimlerin hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Bulgaristan seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Çifte vatandaşlarımızın sosyal haklarını daha iyi koruyabilmeleri için çok önemli. Çünkü bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için seçimler büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, 50. Yıl Ortaokulu'nda oylarını kullanıyor.

        Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermenin devam ettiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek
        Edirne'de "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek
        Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu
        Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu
        Edirne'de "2024 Hareketlilik Yılı" futbol turnuvası düzenlendi
        Edirne'de "2024 Hareketlilik Yılı" futbol turnuvası düzenlendi
        Edirne'de yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencileri Yunus timleri...
        Edirne'de yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencileri Yunus timleri...
        "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Edirne'de futbol dostluk maçı
        "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Edirne'de futbol dostluk maçı
        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 81 yaşında gençlere örnek olmak amacıyla YKS...
        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 81 yaşında gençlere örnek olmak amacıyla YKS...