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        Edirne'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

        Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:45
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        Edirne'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi
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        Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesine gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.

        Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosikletle yerleşke içindeki kırtasiyeye götürüldü. Burada belgenin çıktısını alan öğrenci son anda sınav salonuna girdi.

        Kapıların kapanmasından önce sınava yetişen öğrenci polislere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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