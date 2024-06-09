Edirne'de asayiş

İpsala Sınır Kapısı Tır Parkı'na aracını park eden N.A. tuvalete girip döndükten sonra içerisinde 650 avro, 2500 lira, nüfus cüzdanı, ehliyet, SRC ve ADR kartlarının olduğu cüzdanını yerinde bulamadı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.