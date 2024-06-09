Edirne'de asayiş
Edirne'de sahte alkol üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de sahte alkol üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 64 litre etil alkol, 8.5 litre sahte alkol ve 4 litre gümrük kaçağı içki ele gerçildi.
Olayla ilgili S.M. gözaltına alındı.
- Tır şoförünün cüzdanı çalındı
İpsala ilçesinde cüzdanı çalınan tır şoförü polise şikayette bulundu.
İpsala Sınır Kapısı Tır Parkı'na aracını park eden N.A. tuvalete girip döndükten sonra içerisinde 650 avro, 2500 lira, nüfus cüzdanı, ehliyet, SRC ve ADR kartlarının olduğu cüzdanını yerinde bulamadı.
Tır şoförü cüzanının bulunması için polise başvurdu.
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