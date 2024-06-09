Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari PKK hükümlüsü yakalandı
Edirne'de, haklarında 24'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari PKK hükümlüsü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de, haklarında 24'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari PKK hükümlüsü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2 kişiyi durdurdu.
Arandıkları tespit edilen I.A. ve A.A'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 24'er yıl kesinleşmiş hapis cezasının ve yurt dışı çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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