Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de gümrük kaçağı 150 cep telefonu ele geçirildi

        Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde 150 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de gümrük kaçağı 150 cep telefonu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde 150 cep telefonu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Uygulama Noktası'nda M.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 150 cep telefonu ve 6 bin dolar ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı
        Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Yunus polisleri, öğrenciye unuttuğu belgeyi çıkarttırıp sınava yetiştirdi
        Yunus polisleri, öğrenciye unuttuğu belgeyi çıkarttırıp sınava yetiştirdi