Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler merkeze bağlı Kemalköy ile Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü ve Doğanköy'deki denetimlerde Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülmüştü! İpek Akgül "tetikçi" miydi?
        Vahşice öldürülmüştü! İpek Akgül "tetikçi" miydi?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!

        Benzer Haberler

        Edirne'de gümrük kaçağı 150 cep telefonu ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 150 cep telefonu ele geçirildi
        Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı
        Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş