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        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:36
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        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Lalapaşa ilçesi ile Kemalköy yakınlarında yaptıkları denetimlerinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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