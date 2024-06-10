Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

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