Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek
Eski tip sürücü belgelerinin (2016 yılı öncesi alınan ehliyetler) geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Eski tip sürücü belgelerinin (2016 yılı öncesi alınan ehliyetler) geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.
Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.
Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.
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