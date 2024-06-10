Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek

        Eski tip sürücü belgelerinin (2016 yılı öncesi alınan ehliyetler) geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski tip sürücü belgelerinin (2016 yılı öncesi alınan ehliyetler) geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

        Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

        Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Edirne ve Kırklareli'nde şehit polisler anıldı
        Edirne ve Kırklareli'nde şehit polisler anıldı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de mor renkli lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu
        Edirne'de mor renkli lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı