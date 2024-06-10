Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kolej öğrencileri projeleriyle Polonya'daki fizik konferansından davet aldı

        TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, kürek sporunu bilimsel çalışmayla birleştirerek hazırladıkları "Kürek Sporunda Biyomekanik Analiz: Otokorelasyonla Hızın Belirlenmesi" adlı projeleriyle, Polonya'da gerçekleştirilecek 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na (WCPE) davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kolej öğrencileri projeleriyle Polonya'daki fizik konferansından davet aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, kürek sporunu bilimsel çalışmayla birleştirerek hazırladıkları "Kürek Sporunda Biyomekanik Analiz: Otokorelasyonla Hızın Belirlenmesi" adlı projeleriyle, Polonya'da gerçekleştirilecek 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na (WCPE) davet edildi.

        Kolejden yapılan açıklamaya göre, 11. sınıf öğrencileri kürek sporundaki deneyimlerini bilimsel bilgilerle birleştirerek proje geliştirdi.

        Öğrenciler, yaklaşık bir sene Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesinin geliştirdiği aplikasyonu telefonlarına yükleyerek Meriç Nehri'ndeki parkurda veri topladı.

        Projenin odak noktası kürek sporu ile uğraşan atletlerin performansını ve temposunu belirlemek oldu.

        Öğrenciler, cep telefonlarına yüklenen aplikasyon ile verileri kaydederek, her sporcunun farklı kürekler kullandığında hızlarının nasıl olabileceği üzerine bir model geliştirdi.

        Öğrenciler 26-30 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'nda projelerini sunacak.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Sistemli Projeler Koordinatörü Fatma Caner, öğrencilerin kürek sporunu bilim, mühendislik ve teknoloji ile buluşturmak istediklerini projenin böyle bir düşüncenin ürünü olduğunu belirtti.

        TED Edirne Koleji 11. Sınıf öğrencisi Armina Çebi de performansları analiz ederek performansları artırmayı hedefleyen bir projeye imza attıklarını ifade etti.

        Öğrenciler den Bora Uysal da kürek sporu ile bilimsel analizi birleştirdiklerini kaydetti.

        Projede yer alan bir başka öğrenci Arnisa Çebi ise Türkiye'yi uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek
        Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek
        Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Edirne ve Kırklareli'nde şehit polisler anıldı
        Edirne ve Kırklareli'nde şehit polisler anıldı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de mor renkli lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu
        Edirne'de mor renkli lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu