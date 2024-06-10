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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de 4 yıl, 6 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:58
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de 4 yıl, 6 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri hakkında "tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl, 6 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. yakalandı.

        S.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        - Jandarmadan denetimlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarmanın yol kontrol uygulamasında 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya, Uzunköprü ve Enez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında 2 araçta arama yaptı.

        Aramada 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti

        Keşan ilçesinde bir kişi uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti.

        İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan M.G oğlunun arkadaşları ile evinin ikinci katında uyuşturucu kullandığı gördü.

        İhbar üzerine evde yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 plastik kapsül, alüminyum folyo içinde sentetik kannabinoid, tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de bir kişinin evinden çeşitli eşyalar çalındı.

        Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan A.R.K. evine döndüğünde 2 kol saati ve 750 gram gümüşün yerinde olmadığını fark etti.

        Polis merkezi amirliğine giden A.R.K. şikayette bulundu.

        - Aracındaki iş aletleri çalındı

        Edirne'de bir kişinin aracından iş aletleri çalındı.

        Barutluk Mahallesi'nde aracını park eden B.B. döndüğünde kapıları açık olan aracındaki iş aletlerinin yerinde olmadığını fark etti.

        B.B. iş aletlerini çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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