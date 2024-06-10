Hızlı tren çalışması nedeniyle kapalı bulunan Edirne Kapıkule bağlantı yolu trafiğe açıldı
Edirne ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki bağlantıyı sağlayan yol trafiğe açıldı.
Edirne ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki bağlantıyı sağlayan yol trafiğe açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hızlı tren çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılan yolda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.
Kent merkezi ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki bağlantıyı sağlayan yolun çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldığı kaydedildi.
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