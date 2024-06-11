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        Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunda artış gözleniyor

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çekirge popülasyonu artan ayçiçeği ekili tarlalarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:33
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        Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunda artış gözleniyor
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çekirge popülasyonu artan ayçiçeği ekili tarlalarda incelemede bulundu.

        Büyükdöllük köyündeki üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

        Bayazıt, ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunun arttığını belirtti.

        Üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol etmesi gerektiğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

        "İlimizde hububat hasadının başlamasıyla birlikte, hububat tarlalarında beslenen çekirgelerin ayçiçeği tarlalarına geçiş yaptığı görülmektedir. Çekirge popülasyonunda havaların sıcak gitmesiyle birlikte bir miktar artış gözlenmekte olup, ekonomik zarar eşiği seviyesinde bulunmamaktadır. Hububat hasadının artacağı önümüzdeki günlerde çiftçilerimizin ayçiçeği tarlalarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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