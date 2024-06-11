Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunda artış gözleniyor

"İlimizde hububat hasadının başlamasıyla birlikte, hububat tarlalarında beslenen çekirgelerin ayçiçeği tarlalarına geçiş yaptığı görülmektedir. Çekirge popülasyonunda havaların sıcak gitmesiyle birlikte bir miktar artış gözlenmekte olup, ekonomik zarar eşiği seviyesinde bulunmamaktadır. Hububat hasadının artacağı önümüzdeki günlerde çiftçilerimizin ayçiçeği tarlalarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir."

Üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol etmesi gerektiğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

Büyükdöllük köyündeki üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.