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        Edirne'de kedi yavrusu, motor bölümüne girdiği araçların sahiplerine zor anlar yaşattı

        Edirne'de kedi yavrusu, motor kısmına girdiği park halindeki araçların sahiplerine zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:42
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        Edirne'de kedi yavrusu, motor bölümüne girdiği araçların sahiplerine zor anlar yaşattı
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        Edirne'de kedi yavrusu, motor kısmına girdiği park halindeki araçların sahiplerine zor anlar yaşattı.

        Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin çağrısı üzerine aracının başına gelen kişi, kaputu açtı. Bu sırada kaçan kedi yavrusu, park halindeki diğer aracın motor kısmına girdi. Polis ekiplerinin plaka üzerinden ulaştığı araç sahibi de otomobilinin yanına geldi.

        Buradan da kaçarak iki aracın daha motor kısmına giren kedi yuvrusu, otomobilin altına giren bir vatandaşın uzun uğraşı sonucu çıkarıldı. Vatandaş, bakımını yapmak için kediyi evine götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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