Trakya Üniversitesinde "Romanya Günleri" programı düzenlendi

Edirne'de, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin ele alındığı "Romanya Günleri" etkinliği Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde başladı.

Balkan Kongre Merkezi'nde iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, TÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan Trakya Ensemble grubu konser verdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye ve Romanya'nın tarihsel ve kültürel olarak birbirlerine yakın olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Romanya, Balkanlar'ın en güçlü iki ülkesi. Tarihi ve kültürel olarak birbirine çok yakın iki ülke. İki ülke arasındaki işbirliğinin artması oldukça stratejik ve önemli. Bölge barışı, güvenlik ve gelecek projeksiyonu için çok anlamlı. O yüzden bu toplantıların bunları zenginleştireceğini, birbirimizi tanıyarak beraber işbirliğini geliştireceğimizi düşünüyorum. Üniversiteler için büyük fırsatlar var. Yeni teknolojiler, teknopark ortaklıkları gibi çalışmalar var."

Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie ise üniversiteler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.