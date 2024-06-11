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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:51
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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'daki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleride kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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