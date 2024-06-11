Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de özel öğrenciler dünyaca ünlü ressamların eserlerini canlandırdı

        Edirne'de zihinsel engelli öğrenciler dünyaca ünlü ressamların en bilinen resimlerindeki kişileri canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de özel öğrenciler dünyaca ünlü ressamların eserlerini canlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de zihinsel engelli öğrenciler dünyaca ünlü ressamların en bilinen resimlerindeki kişileri canlandırdı.

        Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezinde, Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'in katılımıyla gerçekleştirilen programda özel öğrenciler konser verdi.

        Sergide ressamlar Edvard Munch'un "Çığlık", Frida Kahlo, Vincent Van Gogh ve Pablo Picasso'nun otoportreleri, Leonardo Da Vinci'nin "Kakımlı Kadın", Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız", İbrahim Çallı'nın portre ve Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" gibi dünyaca ünlü eserlerindeki kişileri, çerçeve içerisinde kostümleriyle canlandıran öğrenciler katılımcılardan alkış aldı.

        Öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Sezer çifti, çocuklarla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

        - "Engellilerin sosyalleşmeye ihtiyaçları var"

        Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi Koordinatör Öğretmeni Canan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel çocukların farkındalık oluşturan bir resim sergisi sunduğunu söyledi.

        Öğrencilerin sosyal bir etkinliğe dahil edildiğinde mutlu olduğunu dile getiren Kılıç, "Çocuklar için çok keyifli bir süreçti. Farkındalık yaratmak için bir adım attık, umarım bunu başarmışızdır. Engellilerin sosyalleşmeye ihtiyaçları var, biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aileler için de bu önemli. Çocukları burada olduğu zamanlarda kendilerine vakit ayırabiliyorlar." dedi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Halk Eğitimi Müdürü Selahattin Yayla ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesinde "Romanya Günleri" programı düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "Romanya Günleri" programı düzenlendi
        Trakya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor
        Trakya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor
        Edirne'de Osmanlı vakıflarının hayır şartları yeniden canlandırılıyor
        Edirne'de Osmanlı vakıflarının hayır şartları yeniden canlandırılıyor
        Edirne'de kedi yavrusu, motor bölümüne girdiği araçların sahiplerine zor an...
        Edirne'de kedi yavrusu, motor bölümüne girdiği araçların sahiplerine zor an...