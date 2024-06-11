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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince konserler ve dans gecesi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:44
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediyesince konserler ve dans gecesi etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda düzenlenen etkinlikte müzik grupları sahne aldı.

        Moriz Ritim Grubu, Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu da performans sergiledi.

        Belediye konservatuvarı öğrencileri ise Vals, Zeybek, Halk Oyunu, Modern Dans, Havsa Teke Yöresi Oyunu, Tango, Bachata ve Roman havası oyunları sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 2 gün süren etkinliklerde sahne alan sanatçılara ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Kültürel etkinliklerin süreceğini dile getiren, "Etkinliklerimizi, şehrimizin farklı noktalarında gerçekleştirmeye ve halkımız ile belediyemizi buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

        - Uluslararası öğrenciler kardeşlik turnuvasında buluştu

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince kardeşlik turnuvası düzenlendi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile Gençlik Merkezi santranç sınıfında düzenlenen turnuvaya 12 farklı ülkeden uluslararası öğrenci katıldı.

        Turnuvada birinci Arnavutluk'tan Abdurrahim Bekiri, ikinci Bulgaristan'dan Efe Çalışkan ve üçüncü ise Arnavutluk'tan Eljona Haxhagaj oldu.

        Dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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