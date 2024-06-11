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        Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında yanan araç söndürüldü

        Edirne'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında yanan araç söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:39
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        Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında yanan araç söndürüldü
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        Edirne'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında yanan araç söndürüldü.

        Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin kapalı otoparkında park halindeki 34 CLY 047 plakalı otomobil henüz tespit edilmeyen nedenden yandı.

        Güvenlik görevlileri itfaiyeye haber ederek, yangın tüpleriyle de müdahale etti.

        İtfaiye dar alan müdahale aracıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Duman alışveriş merkezinin bazı kesimlerine sirayet etti.

        Dumandan etkilenen güvenlik görevlileri ile bazı ziyaretçiler ambulanslarda tedavi edildi. Bir güvenlik görevlisi ise hastaneye sevk edildi.

        Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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