Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında yanan araç söndürüldü

Edirne'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında yanan araç söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin kapalı otoparkında park halindeki 34 CLY 047 plakalı otomobil henüz tespit edilmeyen nedenden yandı.

Güvenlik görevlileri itfaiyeye haber ederek, yangın tüpleriyle de müdahale etti.

İtfaiye dar alan müdahale aracıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Duman alışveriş merkezinin bazı kesimlerine sirayet etti.

Dumandan etkilenen güvenlik görevlileri ile bazı ziyaretçiler ambulanslarda tedavi edildi. Bir güvenlik görevlisi ise hastaneye sevk edildi.