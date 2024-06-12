Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunanistan vatandaşı N.S'nin kullandığı K0Z 1928 plakalı otomobil, Londra Asfaltı'nda C.G. idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü C.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü N.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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