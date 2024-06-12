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        Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:17
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        Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yunanistan vatandaşı N.S'nin kullandığı K0Z 1928 plakalı otomobil, Londra Asfaltı'nda C.G. idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü C.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü N.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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