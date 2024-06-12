Bayram öncesi oto tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor

Vatandaşların yolda problem yaşamamaları için periyodik bakımlarını yaptırması gerektiğini dile getiren Aycan, "Araçalarda çoğunlukla klima ve klima gazlarındaki problemlerle karşılaşılıyor. Sürekli arıza veren araçlar çekiciyle buraya geliyor. Önerim araçların bakımını düzenli yaptırın. Klima gazlarını ve kayış bakımlarını düzenli yaptırın. Yolda kayış kopma gibi durumlar yaşayıp yolda kalmayın. " dedi.

Bakıma giren araçlar kapsamlı bir çalışmadan geçirilerek araç sahiplerine teslim ediliyor.

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