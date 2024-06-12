Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bayram öncesi oto tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor

        Edirne'de bayram tatiline otomobilleriyle çıkmayı planlayan vatandaşlar, araç bakımları için oto tamircilerinde yoğunluk oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayram öncesi oto tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de bayram tatiline otomobilleriyle çıkmayı planlayan vatandaşlar, araç bakımları için oto tamircilerinde yoğunluk oluşturuyor.

        Oto tamircileri, araçların rutin bakımlarının yanı sıra hava sıcaklığının artmasıyla klima kontrollerini de gerçekleştiriyor.

        Bakıma giren araçlar kapsamlı bir çalışmadan geçirilerek araç sahiplerine teslim ediliyor.

        Araç Teknisyeni Hasan Aycan, AA muhabirine bayram nedeniyle aşırı yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

        Vatandaşların yolda problem yaşamamaları için periyodik bakımlarını yaptırması gerektiğini dile getiren Aycan, "Araçalarda çoğunlukla klima ve klima gazlarındaki problemlerle karşılaşılıyor. Sürekli arıza veren araçlar çekiciyle buraya geliyor. Önerim araçların bakımını düzenli yaptırın. Klima gazlarını ve kayış bakımlarını düzenli yaptırın. Yolda kayış kopma gibi durumlar yaşayıp yolda kalmayın. " dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı

        Benzer Haberler

        Sıcak havalarda sokak hayvanları için 'bir kap su' çağrısı
        Sıcak havalarda sokak hayvanları için 'bir kap su' çağrısı
        Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Edirne'de AVM otoparkında otomobil yangını; 3 güvenlik görevlisi dumandan e...
        Edirne'de AVM otoparkında otomobil yangını; 3 güvenlik görevlisi dumandan e...
        Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında yanan araç söndürüldü
        Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında yanan araç söndürüldü
        Türkiye, Bulgaristan ve Romanya birlikte Karadeniz'de mayın temizleyecek
        Türkiye, Bulgaristan ve Romanya birlikte Karadeniz'de mayın temizleyecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa