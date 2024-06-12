Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlıya gözaltı
Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlı yakalandı.
Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde teknik ve fiziki takipte olan zanlının evinde arama yapıldı.
Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 262 tabanca fişeği, 23 kasatura, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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