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        Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlıya gözaltı

        Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:37
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        Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlıya gözaltı
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        Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde teknik ve fiziki takipte olan zanlının evinde arama yapıldı.

        Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 262 tabanca fişeği, 23 kasatura, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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