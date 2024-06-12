Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlıya gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde teknik ve fiziki takipte olan zanlının evinde arama yapıldı.

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