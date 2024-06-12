ABD'li güreşçiler Edirne'de kamp yaptı

HAKAN MEHMET ŞAHİN - Edirne, ABD'li güreşçilerin kamp çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

Konuk 50 güreşçi Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi'nde teknik, taktik idmanların yanı sıra Türk güreşçilerle de performans antrenmanlarına çıktı.

Türk güreşçiler, ABD'li sporcularla yaptıkları 45 karşılaşmanın 40'ını kazandı.

ABD'li sporcular 3 günlük kampın ardından Edirne'den ayrıldı.

- Morrison: "Türk sporcular gerçekten çok iyi"

ABD Güreş Milli Takımı Başantrenörü Joey Morrison, AA muhabirine Türk güreşçilerinin çok güçlü olduğunu ve Edirne'de böyle bir deneyim yaşadıkları için şanslı olduklarını belirtti.

Edirne'de gittikleri her yerde güreşin izlerine rastladıklarını anlatan Morrison "Bu harika bir şey, insanlar güreşe saygı duyuyorlar. Türk sporcular gerçekten çok iyi. Gerçekten Türk sporcular çok zorlu ve işlerini gururla yapıyor." dedi.

Morrison, Türk güreşçilerle antrenman ve müsabaka yapmanın sporcularına büyük tecrübe kazandırdığının altını çizdi.