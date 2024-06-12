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        ABD'li güreşçiler Edirne'de kamp yaptı

        HAKAN MEHMET ŞAHİN - Edirne, ABD'li güreşçilerin kamp çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:19
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        ABD'li güreşçiler Edirne'de kamp yaptı
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        HAKAN MEHMET ŞAHİN - Edirne, ABD'li güreşçilerin kamp çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

        Konuk 50 güreşçi Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi'nde teknik, taktik idmanların yanı sıra Türk güreşçilerle de performans antrenmanlarına çıktı.

        Türk güreşçiler, ABD'li sporcularla yaptıkları 45 karşılaşmanın 40'ını kazandı.

        ABD'li sporcular 3 günlük kampın ardından Edirne'den ayrıldı.

        - Morrison: "Türk sporcular gerçekten çok iyi"

        ABD Güreş Milli Takımı Başantrenörü Joey Morrison, AA muhabirine Türk güreşçilerinin çok güçlü olduğunu ve Edirne'de böyle bir deneyim yaşadıkları için şanslı olduklarını belirtti.

        Edirne'de gittikleri her yerde güreşin izlerine rastladıklarını anlatan Morrison "Bu harika bir şey, insanlar güreşe saygı duyuyorlar. Türk sporcular gerçekten çok iyi. Gerçekten Türk sporcular çok zorlu ve işlerini gururla yapıyor." dedi.

        Morrison, Türk güreşçilerle antrenman ve müsabaka yapmanın sporcularına büyük tecrübe kazandırdığının altını çizdi.

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de ABD'li güreşçilerin, Edirne'ye gelmeden Romanya ve Bulgaristan'da da antrenmanlara katıldığını ifade etti.

        Diğer kamp alanlarındaki güreşlerinde yenilmeyen ABD'li sporcuların Edirne'de bu ünvanlarını kaybettiğini belirten Delen, "Buraya namağlup gelmişlerdi. Çok şükür bizim takımımız onlara yenilgi yüzü tattırdı. Türk güreşçilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

        Delen, kamp için gelen sporcuların Edirne'yi tercih etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin teknik altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde görevli güreş antrenörü Habil Kara da Edirne'de yıl boyu yerli ve yabancı sporcuların verimli bir kamp süreci geçirdiğini söyledi.

        ABD takımı ile gerçekleştirdikleri ikili müsabakada Türk sporcuların büyük üstünlük sağladığını aktaran Kara, kampa katılan tüm sporculara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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