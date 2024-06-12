Edirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babademirtaş Mahallesi Sanat Cami Sokak'taki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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