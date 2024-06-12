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        Edirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir apartmanın girişine park edilen motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:54
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        Edirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir apartmanın girişine park edilen motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Babademirtaş Mahallesi Sanat Cami Sokak'taki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler apartmana sıçramadan söndürülürken, binanın girişinde maddi hasar oluştu. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

        Duman nedeniyle apartman sakinleri bir süre evlerinin balkonlarında bekledi. İtfaiye ekiplerinin dumanı tahliye etmesinin ardından apartman sakinleri dışarı çıkabildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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