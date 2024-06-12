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        Edirne'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir çiftlikte çıkan yangında 1000 ot balyası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:43
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        Edirne'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir çiftlikte çıkan yangında 1000 ot balyası zarar gördü.

        İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri balyaların bulunduğu bölümde çıkan yangını ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

        Alevler nedeniyle kolu hafif yanan kişinin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

        Yangında 1000 ot balyası zarar gördü.

        Çiftlik sahibi Maço, gazetecilere, hayvanlara gölgelik yapımı için demirlere kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığını söyledi.

        İtfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirten Maço, yangında hayvanların zarar görmediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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