Edirne'de turizm çalışmalarıyla Saros Körfezi'nin marka değeri artırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin marka değerini artıracak bir model ortaya koymayı hedeflediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Saros Körfezi Master Planı kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı "Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması" Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Vali Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, Saros Körfezi'nin korunması, geliştirilmesi ve vatandaşlara güzel hizmet verecek işletmelerin hayata geçirilmesi için devam eden proje ve yatırımlar görüşüldü.