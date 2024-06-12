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        Edirne'de doktoru darbeden sanığa 2 yıl 1 ay hapis

        Edirne'de darbettiği doktoru daha sonra sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle de yargılanan sanığa "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:50
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        Edirne'de doktoru darbeden sanığa 2 yıl 1 ay hapis
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        Edirne'de darbettiği doktoru daha sonra sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle de yargılanan sanığa "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli kadın doktor B.B.Ö'yü darbettiği suçlamasıyla V.K'nin yargılandığı Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mağdur doktor B.B.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

        Doktorun avukatı Adem Eray Kozan, sanığın tutuklanmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı Altan Yavuz ise olayda haksız tahrik olduğunu öne sürerek müvekkilinin beraatini istedi.

        Hakim, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık göstermesi, mahkemeye karşı saygılı davranışları, duruşma tutanaklarına yansımış olumsuz hareketlerinin bulunmaması, verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini sanık lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek V.K'ye "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verdi.

        V.K'nin, tehdit" suçundan yargılanmasına devam edilecek.

        - Hekimlerden açıklama

        Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkçılar olarak adalet duygularının tatmin olmadığını söyledi.

        Sağlıkta şiddetin bitmesi için daha caydırıcı cezaların ugulanması gerektiğini dile getiren Karlıkaya, karara itiraz edeceklerini kaydetti.

        Eski Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da görevi başında kadın doktora yapılan saldırının en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

        Duruşmaya katılan hekimlere destek veren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise sağlık ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmemesi gerektiğini, bu suçlara en üst cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

        - Olay

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor B.B.Ö, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. 1,30 promil alkollü olduğu belirlenen sanığa, önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine tutuklanan V.K. duruşmanın ikinci celsesinde adli kontrolle tahliye edilmişti.

        Doktorun ailesinin, tahliye sonrası sanığın sosyal medyada "tehdit içerikli" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayeti üzerine hakkında ayrı bir dava açılan V.K. tutuklanmıştı. Tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen V.K, sanık avukatlarının itirazıyla yeniden tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 22 Nisan'daki celsede sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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