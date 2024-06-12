Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Edirne'de vatandaşlar, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

        Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

        Bunaltıcı sıcaklardan esnaf da etkilendi.

        Tava ciğer ustası Fevzican Noyan, AA muhabirine, Edirne'de son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığını söyleyerek, "Hava şartları bizi zorluyor, zaten kızgın yağın karşısındayız, işimizi de zorlaştırıyor ama tava ciğeri severek yapıyoruz." dedi.

        Tarihi Alipaşa Çarşısı esnafı Burak Öztekin de hem Edirneliler hem de turistlerin güneşten korunmak için şapka aldığını, satışların arttığını belirtti.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kırklareli'nde vatandaşlar, öğle saatlerinde ev ve iş yerlerinden çıkmamayı tercih etti. Dışarıda olanlar da güneşten korunmak için park ve bahçelerde ağaçların gölgesine sığındı.

        Bazı vatandaşlar, park ve bahçelerdeki çeşmelerde el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı.

        Vatandaşlardan Uğur Kayıkçı, hava sıcaklığının bunaltıcı seviyede olduğunu söyledi.

        Sürekli elini, yüzünü ve ayaklarını yıkayıp serinlemeye çalıştığını ifade eden Kayıkçı, "Çok sıcak, sürekli gölgeye geçmeye çalışıyorum. Gölgede bile bazen durulmuyor." diye konuştu.

        Tekirdağ'da da sıcaktan bunalanlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar kapalı alanları tercih ederken, bazıları da denize girerek serinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Çiftlikteki yangında 1000 ot balyası yandı
        Çiftlikteki yangında 1000 ot balyası yandı
        Edirne'de doktoru darbeden sanığa 2 yıl 1 ay hapis
        Edirne'de doktoru darbeden sanığa 2 yıl 1 ay hapis
        Edirne'de doktoru darbeden sanığa 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 1 ay hapis c...
        Edirne'de doktoru darbeden sanığa 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 1 ay hapis c...
        Edirne'de turizm çalışmalarıyla Saros Körfezi'nin marka değeri artırılacak
        Edirne'de turizm çalışmalarıyla Saros Körfezi'nin marka değeri artırılacak
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de 20 dönümlük buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 20 dönümlük buğday ekili alan yandı