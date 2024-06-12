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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:55
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman görevinden istifa etti.

        Kahraman yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılında üyesi olduğu partisinde pek çok kademede görev aldığını, il başkanlığı görevinde de bulunduğu sürede yapılan seçimlerden başarıyla çıktıklarını ifade etti.

        Görev süresince kendisine destek olanlara teşekkür eden Kahraman, "Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. " ifadelerine yer verdi.

        - 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü

        Edirne'de çocuklar 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

        Saraçlar Caddesi'nde toplanan çocuklar "Çocuktan işçi olmaz öğrenci olur", "Çocuk işçiliğine dur de" yazılı dövizler taşıdı. Çocuklar Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri katıldı.

        Çocuklar buradaki etkinliğin arndından "gezi treni" ile gezdi.

        - ELYD'nin yeni yönetimi tanıtıldı

        Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneğinin (ELYD) yeni yönetimi tanıtıldı.

        Dernek Başkanı Cevat İşlik, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, ilk işin uzun yıllar tamamlanması beklenen Edirne Lisesi Kampüs Pojesi'ni sonuca kavuşturmak olduğunu söyledi.

        Restorasyon çalışmasının kalan bölümü için 21 Mayıs'ta ihale yapıldığını belirten İşlik, "Şu anda onaya müteakip faaliyetler başlayacak. Bu vesileyle Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer'e çok teşekkür ediyoruz. Yani o da en az bizim kadar süreci yakından takip ediyor" dedi.

        İşlik, en önemli hedeflerinden diğerinin ise Edirne'ye bir üniversite daha kazandırmak olduğunu kaydetti.

        Edirne Lisesi Eğitim Vakfı (ELEV) Başkanı Atıl Erman da derneğin uzun yıllar başkanlığını yaptığını dile getirdi.

        İşlik ve yönetim kadrosunun kente ve Edirne Lisesi'ne katkıda bulunacak işler yapacağını anlatan Erman, Vali Sezer'e destekleri için teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından yönetim kurulu üyeleri kendilerini tanıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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