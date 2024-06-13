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        Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:12
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        Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde yaptığı denetimde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kırklareli'nde de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından il göç idarelerine gönderildi.

        Ekiplerce "insan kaçakçılığı" suçundan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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