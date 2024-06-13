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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Edirne'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:34
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Edirne'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerce bazı adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 460 sentetik uyuşturucu hap, 2 elektronik sigaranın içinde likit esrar, 1 kilo 185 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı av tüfeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 5 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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