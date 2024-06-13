Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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