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        Edirne'de bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:16
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        Edirne'de bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Atatürk Bulvarı Eski Cami Kavşağı'ndaki denetimde ekipler, sürücüleri yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıp, bayramlarını tebrik etti.

        Bayramda trafiğin yoğun olacağını anlatan ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

        Dron destekli denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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