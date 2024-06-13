Edirne'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı
Edirne'de bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
Edirne'de bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
M.C. idaresindeki 22 ADR 380 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.
Kazada sürücü ile araçtaki oğlu O.C. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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