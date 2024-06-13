Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tır sürücüleri vize sorununun iş kaybına neden olduğunu belirtti

        Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tır sürücüleri vize sorununun iş kaybına neden olduğunu belirtti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti.

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yapan bir grup tır şoförü, Schengen vizesi alımında sorun yaşadıklarını belirtti.

        Şoförlerden Ufuk Kaya, vizesi biten ya da başvurusu reddedilen sürücülerin işsiz kaldığını iddia ederek, "Ben de son vize sürecinde 1,5 ay evdeydim. Vizemiz yok çalışamıyoruz. İthalat, ihracata alışmışız, yurt dışına gidip gelmeye. Bu her şeyi etkiliyor. Kapıdaki sıraları etkiliyor." dedi.

        Tır şoförü Ali Tümer de vize başvurusu yapan çoğu şoförün ret cevabı aldığını dile getirdi.

        Sorunun çözülmesini isteyen Tümer, "Bir hafta bekliyoruz, taşıdığımız yük de bekliyor. Otele gidiyoruz otel de pahalı, mağduriyetler yaşıyoruz." diye konuştu.

        Uluslararası hukuk uzmanı avukat Seda Yılmaz da Schengen vizesi sorunundan en çok lojistik sektörünün etkilendiğini belirtti.

        Şoförlerin vize başvurularının reddedilmesi veya kısa süreli vize verilmesinin firmaları zarara uğrattığını vurgulayan Yılmaz, bazı konsoloslukların vize başvurularını durdurduğunu ancak temmuz ayında tekrar açacağını ifade etti.

        Şoförlerin yeniden başvuru yapmak için uzun süre beklediğini söyleyen Yılmaz, firmaların sözleşmelerine vize sorunlarıyla ilgili maddeler eklemelerini önerdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Milli coşku
        Milli coşku
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı
        Edirne'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı
        Edirne'de 9 kişinin üzerinde olduğu tarım aracı, polisin uygulamasına takıl...
        Edirne'de 9 kişinin üzerinde olduğu tarım aracı, polisin uygulamasına takıl...
        Uluslararası Edirne Maratonu, Selimiye Meydanı'nda başlayacak
        Uluslararası Edirne Maratonu, Selimiye Meydanı'nda başlayacak
        Edirne'de bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tut...
        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tut...
        Barış Manço hayranı görme engelli, müzik öğretmenliği hayaline çok yaklaştı...
        Barış Manço hayranı görme engelli, müzik öğretmenliği hayaline çok yaklaştı...