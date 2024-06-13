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        Edirne Kent Konseyi belediye meclisinin yaptığı şehir içi ulaşım zammına tepkili

        Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediye Meclisince şehir içi ulaşıma zam yapılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:19
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        Edirne Kent Konseyi belediye meclisinin yaptığı şehir içi ulaşım zammına tepkili
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        Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediye Meclisince şehir içi ulaşıma zam yapılmasına tepki gösterdi.

        Demir, Selimiye Meydanı'ndaki belediye kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de ulaşımın sıkıntılı şekilde devam ettiğini söyledi.

        Edirne Kent Konseyinin 2011'de Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) tekel taşımacılık yapmasına karşı açtığı davayı kazandığını dile getiren Demir, bu davayla belediyenin otobüs hizmete koyabilme ve düzenleme hakkını kazandığını anlattı.

        Edirne Belediyesinin şehir içi otobüs sistemini hayata geçirmesi gerektiğini belirten Demir, ulaşıma getirilen zammın vatandaşları ekonomik olarak zorladığını dile getirdi.

        Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mertcan Yalçın da ulaşımın belediyenin en temel görevi olduğunu ifade etti.

        Belediyenin ulaşımdan çekilemeyeceğini ve kendi işini başkasına devredemeyeceğini belirten Yalçın, "Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın ile Belediye Meclis üyelerinin mahkeme kararının kazanımlarını Edirne halkı lehine kullanmasını bekliyoruz." dedi.

        Tekelci ulaşım anlayışına son verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, belediyenin otobüslerle fiyatları dengeleyecek şekilde ucuz ve nitelikli taşımacılık yapması gerektiğini kaydetti.

        Edirne Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmıştı.

        Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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