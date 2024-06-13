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        Edirne'de sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü

        Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki mera ve tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:58
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        Edirne'de sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü
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        Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki mera ve tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında 90 dekar mera ve tarım alanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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