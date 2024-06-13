Edirne'de sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü
Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki mera ve tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki mera ve tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.
Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında 90 dekar mera ve tarım alanı zarar gördü.
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