Edirne'de aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.
İlçe merkezinde 29 ekip ve 107 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 915 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Bir şüphelinin üst aramasında ise 168 gram uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.
Trafik açısından 351 aracın incelendiği uygulamada 41 sürücüye 117 bin 83 lira ceza uygulandı.
Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulama noktalarını gezerek çalışmaları denetledi.
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