Edirne'de aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulama noktalarını gezerek çalışmaları denetledi.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Bir şüphelinin üst aramasında ise 168 gram uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

İlçe merkezinde 29 ekip ve 107 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 915 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

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