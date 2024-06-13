Edirne'de kullanılmayan binanın yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Edirne'de 4 katlı boş binanın yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
Edirne'de 4 katlı boş binanın yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde kullanılmayan binadan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binada arama yaptı.
Binayı gezen ekipler, 4. kattaki yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı.
Mama ve su verilen kedi yavrusu Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.
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