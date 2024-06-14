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        Edirne'de, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

        Edirne'de, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü paramotor uçuşu ve Saros Körfezi'nde dalgıçlarca denizde hazırlanan koreografiyle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:08
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        Edirne'de, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
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        Edirne'de, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü paramotor uçuşu ve Saros Körfezi'nde dalgıçlarca denizde hazırlanan koreografiyle kutlandı.

        Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne Jandarma Komutanlığının hazırladığı kutlamalar kapsamında Karaağaç'tan havalanan "Jandarma" yazılı flama taşıyan paramotor Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptı.

        Selimiye Camisi çevresinde de uçuş gerçekleştiren paramotor nehrin üzerinden süzüldüğü sırada komando bölüğü ve motosikletli asayiş timleri Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçiş yaptı.

        Köprüye Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "Şan ve şerefle jandarma 185 yıldır sizlerle" pankartı asıldı.

        Öte yandan akşam saatlerinde de tarihi köprü jandarmanın kırmızı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı, ekipler bu sırada da bir geçiş gerçekleştirdi.

        Meriç Nehri'ne "185. yıl", "Jandarma" ve "İçişleri Bakanlığı" logoları yansıtıldı.

        Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında ise dalgıçlar deniz altında Türk bayrağı ve "Kanun ordusu jandarma" yazılı pankart açarak kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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